Open jam LESTUDIO CLUB, 25 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 25 février 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Une bonne soirée Open Jam, ça vous tente? On vous donne rendez-vous à partir de 19h pour une jam bienveillante et ouverte à tous niveaux, même aux débutant.es.

Inscrivez-vous et proposez des morceaux des amonts.

Instruments sur place: batterie, amplis guitare et basse, guitare, basse, clavier, micros chant et sono.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires tout au long de la soirée.

LESTUDIO CLUB 38-40 rue de la Victoire Paris 75009

Contact : 0954665586 contact@lestudio-club.com https://www.lestudio-club.com/event-club https://fb.me/e/30VYQmUa6

Date complète :

