Marseille Friche belle de mai Bouches-du-Rhône, Marseille OPEN JAM CONCEPT Friche belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

OPEN JAM CONCEPT Friche belle de mai, 6 novembre 2021, Marseille. OPEN JAM CONCEPT

Friche belle de mai, le samedi 6 novembre à 14:30

Autour d’un «RING» sur le Playground de la Friche la Belle de Mai, K-méléon provoque la compétition musicale et permet aux rappeur·euse·s, danseur·euse·s, chanteur·euse·s…de se confronter à elleux-mêmes à l’aide d’un band live à travers l’art de l’improvisation ! L’objectif est de s’ouvrir à d’autres mouvements et d’être à l’aise quels que soient les styles de danse, de chant ou de niveau ! L’ambianceur est le maître des lieux et décide de faire passer les artistes à la suite par un simple «NEXT»!!! C’est un momment de partage, d’affrontement et de fête pour tous. Évènement gratuit ouvert à tous … Public comme artiste, esprit ouvert exigé! Pour en savoir plus : [https://www.hiphopsociety.fr/events/openjam/](https://www.hiphopsociety.fr/events/openjam/)

Entrée libre

♫♫♫ Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T14:30:00 2021-11-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Friche belle de mai Adresse 41 rue Jobin, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Friche belle de mai Marseille