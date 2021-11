Rouen ATRIUM Rouen, Seine-Maritime Open International d’échecs de Rouen ATRIUM Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Open International d’échecs de Rouen ATRIUM, 18 décembre 2021, Rouen. Open International d’échecs de Rouen

du samedi 18 décembre au mardi 21 décembre à ATRIUM

Horaires des rondes 13ème Open international 18 déc. ronde 1 – 15h 19 déc. ronde 2 – 9h / ronde 3 – 15h 20 déc. ronde 4 – 9h / ronde 5 – 15h 21 déc. ronde 6 – 9h / ronde 7- 14h30 Remise des prix 30mn après la dernière partie Tarifs 13ème Open International – 40 €pour les adultes – 20 € pour les jeunes Merci de vous pré-inscrire et de faire parvenir votre règlement : – par virement accompagné d’un mail au trésorier « medghoulsherif chez yahoo.fr » précisant le nom du payant, le nom de l’inscrit ou des inscrits ainsi que le montant payé. IBAN : FR76 3000 4022 5600 0165 7682 731 BIC : BNPA FR PP XXX – par chèque libellé à l’ordre de Rouen-Echecs « Shérif Medghoul 55 rue Louis Corbière Zac du Manoir 76230 Isneauville ». Inscriptions uniquement par correspondance Clôture des inscriptions le 15 décembre à minuit. Pas d’inscription sur place Attention Jauge à 100 joueurs

inscription sur le site de Rouen Echecs limitée à 100 pers.

Ce 13ème Open International se déroulera à l’Atrium Normandie du samedi 18 décembre au mardi 21 décembre 2021. ATRIUM 115 BD DE L’EUROPE 76000 ROUEN Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T20:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T20:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T20:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu ATRIUM Adresse 115 BD DE L'EUROPE 76000 ROUEN Ville Rouen lieuville ATRIUM Rouen