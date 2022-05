OPEN INTERNATIONAL DE LA MIRABELLE D’OR Marly Marly Catégories d’évènement: Marly

Moselle

OPEN INTERNATIONAL DE LA MIRABELLE D’OR Marly, 10 juin 2022, Marly. OPEN INTERNATIONAL DE LA MIRABELLE D’OR rue de la Grange aux Ormes Golf de la Grange aux Ormes Marly

2022-06-10 – 2022-06-12 rue de la Grange aux Ormes Golf de la Grange aux Ormes

Marly Moselle Marly Rendez-vous au grand événement golfique et festif à ne pas manquer : 19 ème Open International de la Mirabelle d’Or.

Inscrit au calendrier européen de l’ Alps Tour, le Domaine de La Grange aux Ormes à Marly perpétue une fête et un tournoi d’excellence marqué par la présence des plus grands joueurs européens!

Animations ludiques, initiations gratuites au golf, rencontres, détente viennent jalonner chaque journée en marge du tournoi. mirabelledor@grange-aux-ormes.com +33 3 87 63 10 62 http://www.grange-aux-ormes.com/ rue de la Grange aux Ormes Golf de la Grange aux Ormes Marly

