Saint-Dié-des-Vosges Vosges Tournoi organisé par le club d’Echecs de Saint Dié des Vosges. Tournoi A (de 1500 à 2199 Elo) et tournoi B (moins de 1600 Elo)

1h+30s/coup , 7 rondes +33 6 61 41 63 52 Rue du 11-Novembre-1918 Espace François Mitterand Saint-Dié-des-Vosges

