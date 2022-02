Open Innovation – Adhérents du LAB01, venez co-construire les services d’un LAB qui VOUS ressemble ! LAB01 – Living Lab, 11 février 2022, Ambérieu-en-Bugey.

**Depuis plus de 5 ans on fait des tas de choses chouettes ensemble !** Il est temps d’innover pour évoluer ! RDV pour un moment d’échange et de création pour transformer les services du LAB et pouvoir ainsi proposer des axes encore plus pertinents et adaptés à vos activités et vos souhaits de développement. Entreprises, entrepreneurs, particuliers, makers et étudiants, rejoignez-nous pour une séance de travail et d’ateliers de 2H suivie d’un temps d’échanges autour de quelques bons produits ! → Le programme : 14h – 16h : Echanges et ateliers en groupe sur les services du LAB. Votre imagination et votre créativité sera la source des innovations de demain ! Il est l’heure de mélanger nos idées et de créer le LAB qui vous ressemble ! 17h : Moment convivial où chacun est invité à partager un bon moment et à poursuivre la rencontre avec des échanges plus informels. **Rejoignez-nous ! Inscription ici ►** [[https://framadate.org/GUKhCZy4mzOQc5r5](https://framadate.org/GUKhCZy4mzOQc5r5)](https://framadate.org/GUKhCZy4mzOQc5r5) Depuis 5 ans nous faisons « Living Lab », sans jamais avoir ôsé demander ce que ça veut dire …. enfin si un peu ;) Est ce que ce service vous parle, est-il adapté à vos besoins, comment le voyez-vous ? Posons les cartes sur la table et relançons le jeu ! _ »Un living lab regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des acteurs individuels, dans l’objectif de tester « grandeur nature » des services, des outils ou des usages nouveaux. Il s’agit de sortir la recherche des laboratoires pour la faire descendre dans la vie de tous les jours, en ayant souvent une vue stratégique sur les usages potentiels de ces technologies. Tout cela se passe en coopération entre des collectivités locales, des entreprises, des laboratoires de recherche, ainsi que des utilisateurs potentiels. Il s’agit de favoriser l’innovation ouverte, partager les réseaux et impliquer les utilisateurs dès le début de la conception. »_ …[https://fr.wikipedia.org/wiki/Living_lab](https://fr.wikipedia.org/wiki/Living_lab) Venez découvrir des projets – en inventer d’autres et surtour contribuer à faire évoluer ce concept qu’on fait bien mais qu’on ne sait pas nommer ! A très vite !

Réservé aux adhérents du LAB01 – Gratuit sur inscription

RDV en présentiel au LAB01 pour des ateliers sur les services du LAB, quels sont ceux que vous voudriez développer et ceux que vous voudriez redessiner !

LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



