On entre dans l’été avec un nouvel Open Air sur lequel La Prairie du canal vous a concocté une prog maison ! Pour l’occasion on met les meufs à l’honneur avec un line-up 100% féminin ! Du soleil et des nanas talentueuses, quoi de mieux pour un samedi au soleil ?‍♀ ? ? Venez découvrir l’agriculture urbaine et chiller au milieu des bottes de pailles et des tournesols, sur une friche industrielle de 5000m2 aux portes de Paris ! ? Attention la jauge est évidemment limitée. Ne tardez donc pas à prendre vos billets. ? COVID 19 : les mains sont désinfectées et le port du masque à l’entrée sur le site est obligatoire. Vous devrez également porter votre masque dans les espaces de circulations, toilettes et bars. Une circulation et une signalétique adaptée sont prévues sur la ferme. ? Nous comptons sur votre civisme pour maintenir les gestes barrières : pas de groupe de plus de 10 personnes, respect des distances de distanciation… car c’est grâce à votre bonne volonté qu’ensemble nous pourrons maintenir ces espaces de liberté et musique durant l’été. ☀️ LINE UP ☀️ ? Ouverture : 14h ? 14h -17h : Ecran Total x Oblomov x Oreille Interne (VeSteS Crew) Facebook : [https://www.facebook.com/crew.vestes/](https://www.facebook.com/crew.vestes/) Soundcloud : [https://bit.ly/3uLDqNQ](https://bit.ly/3uLDqNQ) 17h – 19h : TBA… ? 19h – 22h : Le Leon x Naajet Spaciale (Bande de Filles) Facebook : [https://www.facebook.com/bandedefilles](https://www.facebook.com/bandedefilles) SoundCloud : [https://bit.ly/2RXYUtQ](https://bit.ly/2RXYUtQ) ☀️☀️☀️☀️☀️ ———– LES TARIFS Billet adhérent : gratuit (réservé aux adhérents 2021 de l’association La Sauge) Billet non-adhérent : 5€ + frais de loc (ce billet vous fait adhérer à La Sauge.) L’adhésion à l’association La Sauge est valable pour toute la saison et permet de profiter de l’ensemble des activités proposées par La Sauge et La Prairie. ———– ? La Prairie Ancienne friche des mobylettes MBK au carrefour de La Folie de Bobigny, La Prairie est une ferme d’agriculture urbaine mise en place depuis 2 ans par l’association La Sauge. À la fois cour de récréation et terrain d’expérimentation végétale, elle accueille ateliers, plantations et jolies poules ! Ni tout à fait à la campagne et définitivement pas à la ville, c’est bien plus qu’un jardin, c’est un dépaysement total à portée de métro. A l’été, elle s’ouvre aussi à quelques belles fêtes et autres « open air » oniriques au bord du canal. Grace à des collectifs et un public partageant la même vision de la fête mais aussi de l’environnement social comme naturel, il fait bon s’amuser autour des îlots de culture de La Prairie. ? La Sauge Autour de ses jardins et de La Prairie, sa ferme d’agriculture urbaine au bord du Canal de Bobigny, l’association propose ainsi : – Des activités agricoles ludiques et sympathique – Une information sur les techniques modernes et traditionnel de culture – Des événements citoyens tel que l’Eclosion Urbaine ou les 48h de l’Agriculture Urbaine. – Des événements festifs et «autres open air » autour de ses îlots de culture ? NOUS TROUVER La Prairie du Canal 55 rue de Paris 93 000 BOBIGNY ? Sur la ligne 5, arrêt Pantin Bobigny Raymond Queneau. Longer le canal pendant 15 minutes, vous y êtes! (attention, google dit de prendre la N3, rejoignez bien le canal, la balade est BEAUCOUP plus sympa). ? C’est la balade recommandée. Comptez 20 minutes depuis la place Stalingrad en longeant le canal de l’Ourcq.

