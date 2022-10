Open Guindé Taden Taden Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2023-04-11 – 2023-04-30

Ctes-d’Armor Taden Qualifs du 11 au 25 avril

Phase finale et concerts du 26 au 30 avril Yannick Noah a choisi l’Open Guindé pour célébrer les 40 ans de sa victoire sur la terre battue parisienne !

Il sera présent le week-end du samedi 29 et du dimanche 30 avril.

Il disputera notamment le samedi 29 avril une exhibition en double, participera à une cérémonie festive en son honneur puis il ira à la rencontre de ses fans et des spectateurs.

Souvenirs, moments de plaisir et émotions garantis ! Les informations concernant la billetterie et la programmation seront connues ultérieurement. tctaden@orange.fr +33 2 96 39 74 63 Visuel libre de droit

