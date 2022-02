Open Guindé Taden, 11 avril 2022, Taden.

Qualifs du 11 au 26 avril

Phase finale du 27 au 30 avril

Pauline Parmentier sera la marraine de l’Open Guindé 2022.

La venue de l’ex-40e joueuse mondiale et Championne du monde 2019 montre la volonté des organisateurs de l’Open Guindé et de ses partenaires de développer aussi leur tournoi féminin.

• En 2022, l’Open Guindé est inscrit à nouveau au calendrier du Circuit National des Grands Tournois féminins.

• Par ailleurs, le Tennis Club Taden Dinan garantira le même prize money au

Simple Messieurs et au Simple Dames.

