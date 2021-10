Hérisson Hérisson Allier, Hérisson Open Gardens Jardins Ouverts Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Hérisson

Open Gardens Jardins Ouverts Hérisson, 31 octobre 2021, Hérisson. Open Gardens Jardins Ouverts 2021-10-31 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 18:00:00

Hérisson Allier EUR 5 5 Visites guidées du jardin de Rudy Holierhoek au lieu-dit Renaud à Hérisson.

L’amour des jardins au service des enfants ou jeunes atteints de maladies graves ou de handicaps. +33 4 70 06 61 54 dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Hérisson Autres Lieu Hérisson Adresse Ville Hérisson lieuville 46.51572#2.69909