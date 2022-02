Open Flow : freestyle Hip Hop Saint-Malo, 13 avril 2022, Saint-Malo.

Open Flow : freestyle Hip Hop La Nouvelle Vague, le Club La Découverte Saint-Malo

2022-04-13 19:00:00 – 2022-04-13 21:00:00 La Nouvelle Vague, le Club La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

La Nouvelle Vague ouvre les portes du Club aux rappeurs, slameuses, chanteurs, pour se tester sur du hip hop instrumental, lors de répétition ouvertes et gratuites.

Sab BkB sera notre « master of ceremony » pour ce nouvel Open Flow. Directrice artistique dans les musiques actuelles et urbaines, elle accompagne chanteur·ses et rappeur·ses dans le développement de leurs projets musicaux depuis plusieurs années.

Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans [pass sanitaire entre 12 et 15 ans]

+33 2 99 19 00 22 https://lanouvellevague.org/

La Nouvelle Vague, le Club La Découverte Saint-Malo

