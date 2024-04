Open Float-Tube carnassiers Giffaumont-Champaubert, dimanche 2 juin 2024.

Open Float-Tube carnassiers Giffaumont-Champaubert Marne

Tout public

Nombreux prix( 1000€) base de 30 participants et récompenses.Classement général et au plus gros poisson de chaque espèce. Autorisation du lac à 5€ pour les externes être titulaire également d’un permis de pêche d’AAPPMA. Port du gilet de sauvetage obligatoire. Sur réservation avant le 8 septembre. Inscription et paiement avant le 24 mai 2024

45 euros/adulte 20 euros/mineur* (Repas du midi inclus) *autorisation parentale à joindre à l’inscription

Règlement et fiche d’inscription disponibles sur www.pecheauder.com

Secteur Cornée du Der/Sainte Marie du Lac (en face du camping de la Cornée du Der) 40 40 EUR.

Début : 2024-06-02

fin : 2024-06-02

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est pecheauder@wanadoo.fr

