Open Finistère de Mölkky Plouigneau Plouigneau, samedi 4 mai 2024.

Le Mölkky est un jeu de plein air, un jeu de lancer très populaire en Finlande, qui combine adresse, tactique et chance et s’apparente à la fois aux jeux de pétanque, de billard et de bowling. Le principe est de faire tomber des quilles en bois à l’aide d’un lanceur appelé Mölkky.

Un food truck sera présent le midi pour vous faire goûter de délicieux burgers et ainsi reprendre des forces pour aller décrocher le titre de meilleures doublettes du Finistère.

Une buvette ainsi que des crêpes seront à votre disposition tout au long de la journée pour vous maintenir en forme !!

Début : 2024-05-04 09:30:00

fin : 2024-05-04

Plouigneau Bouloudrome couvert

Plouigneau 29610 Finistère Bretagne pbcmc.association@outlook.fr

