Manifestation sportive féminine, d’envergure nationale, menée par le Comité Départemental de Tennis de la Nièvre qui répond à plusieurs objectifs : * Promouvoir le tennis dans le département. A ce jour, il n’existe aucune manifestation féminine d’envergure Nationale, ni à Nevers ni dans la Nièvre. * Tournoi inscrit au calendrier du Circuit National des Grands Tournois (CNGT) * Dans le groupe 2 étoiles (4100 euros de prix) * Tournoi ouvert aux joueuses de 2ème et 1ère série et numérotées françaises. * Hébergement des joueuses à partir des 8èmes de finale * Organiser une grande manifestation sportive féminine dans notre Département : * Accueillir une soixantaine de joueuses avec leur famille et/ou entraîneurs durant une semaine * Inciter le public Nivernais à venir voir du sport de haut niveau

Inscription Joueuse : 25€ – Public : entrée libre (tribune)

Tournoi National Féminin – Joueuses classées 15 à N1 Comité Nièvre Tennis 4 Route de Coulanges – 58000 ST ELOI Saint-Éloi Nièvre

2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T21:00:00;2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T21:00:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T21:00:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T21:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T21:00:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T21:00:00;2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T21:00:00

