Open Factory #6 Le CENTQUATRE – PARIS, 12 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 14h00 à 19h00

gratuit

Venez vous immerger dans le futur avec 104factory, l’incubateur de startups culturelles et créatives du CENTQUATRE-PARIS

À l’occasion de la 6ème édition d’Open Factory, 104factory – l’incubateur des startups culturelles et créatives du CENTQUATRE-PARIS – s’associe à Minassa – incubateur culturel tunisien – pour faire de ce moment un rendez-vous festif autour de l’art et de la créativité !

14h00-19h00 – Expéditions créatives en avant-première et en accès libre

Découvrez les produits et les services inédits de nos entrepreneurs et entrepreneuses. De l’artisanat, en passant par le design ou encore les réalités immersives, venez vivre des expériences qui mêlent la sensibilité d’approches artistiques et culturelles à l’innovation :

Vibrez au son de la fable écologique immersive l’arbre soleil d’Onyo

Murmurez le chant traditionnel d’aborigènes taiwanais avec Digital Rise

Déambulez dans l’univers immersif Still Life de l’artiste Hela Lamine

Découvrez les singularités d’Allchestra, orchestre alternatif tunisien, et du label Tabac Roulé

Testez des formes inédites de visites culturelles à distance avec Explor Visit

Devenez chef d’orchestre avec Maestro de Double Jack

Appréciez les talents des artisans d’art avec Caractères Paris

Allez à la rencontre des nouveaux acteurs culturels engagés dans l’économie circulaire et le réemploi REMIX et Plinth

Initiez-vous à la réalité augmentée artistique avec Novaya

Dansez avec votre chorégraphe préféré en réalité augmentée grâce à Vibz

Partagez l’art entre génération avec Artora

Explorez le Flying Fablab, un atelier roulant logé dans une tiny house

Expérimentez le nouveau dispositif VrOO de Diversion Cinema

Testez InPhoto, le shazam de la photographie Fine Art

Gardez un souvenir de cette exposition vers le futur : faites-vous tirer le portrait grâce au Métamorpheur d’ENTER.black !

Faites des expériences artistiques olfactives avec Magique

15h00-16h30 – Tables rondes en accès libre

Parce que les équipes de 104factory et Minassa croient en la force du collectif et aux complémentarités d’intelligences, elles vous proposent de dialoguer avec ses partenaires et ses entreprises autour de thèmes qui leur tiennent à cœur :

Immersion sensible : avec Onyo, ENTER.black, Digital Rise, H. Life o

avec Onyo, ENTER.black, Digital Rise, H. Life o Entreprendre en collectif : avec Minassa, Vibz, Tabac Roulé, Allchestra

17h00-19h00 – Performances en accès libre

L’artiste visuelle Hela Lamine réalise une performance de dessin en réalité virtuelle à l’intérieur de son univers Still Life, expérience qui invite à l’exploration méditative et à la contemplation en état de pleine conscience.

Babel, spectacle audiovisuel immersif d’ENTER.black, réinterprète de façon libre le mythe de la Tour de Babel pour en tracer une suite onirique, entre remise en question et espoir.

À l’image d’Allchestra, l’orchestre alternatif tunisien qui explore les différents genres musicaux, son fondateur Radhi Chawaly, violoniste, et ENTER.black proposent une expérience live immersive.

Le collectif underground tunisien Tabac Roulé, en collaboration avec ENTER.black, clôture cet après-midi festif par un live audiovisuel et musical immersif alliant VJing, DJing et performance musicale.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial Paris 75019

Contact : https://www.104.fr/

