Meuse Èvres Open Evres revient pour son édition n°4.

En pleine nature, entre pâtures et forêts, deux scènes intimistes, un son pointu, des artistes talentueux pour des rythmiques électroniques et chaleureuses. Bar, restauration et camping.

Accès par la gare Meuse TGV et navettes jusqu’au lieu du festival. openevres.asso@gmail.com Meuse Attractivité/4runners

