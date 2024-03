OPEN ESCALADE Villefort, samedi 23 mars 2024.

OPEN ESCALADE Villefort Lozère

Contest de difficulté en moulinette à la Halle des Sport de Gratassac à Villefort. 5 € pour tous !

De 10 à 100 ans, inscrivez vous par 2 et venez-vous confronter à une quarantaine de voies toute la journée. Pour les meilleurs d’entre vous, une finale…

Contest de difficulté en moulinette à la Halle des Sport de Gratassac à Villefort. 5 € pour tous !

De 10 à 100 ans, inscrivez vous par 2 et venez-vous confronter à une quarantaine de voies toute la journée. Pour les meilleurs d’entre vous, une finale en tête clôturera cette belle journée d’escalade et de convivialité. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Villefort 48800 Lozère Occitanie caf.htescevennes@gmail.com

L’événement OPEN ESCALADE Villefort a été mis à jour le 2024-03-11 par 48 OT Mont Lozère