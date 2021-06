Open du Vexin Ivry-le-Temple, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Ivry-le-Temple.

Les vendredi, samedi et dimanche 9, 10 et 11 juillet 2021, c’est l’Open du Vexin aux Golfs de Gadancourt, Cergy et Templiers.

– 3 jours, 3 parcours

– Champs partagés dans les 3 golfs par série

Les places sont limitées, clôture des inscriptions le mercredi 7 juillet.

Téléchargez le règlement et le bulletin d’inscription sur https://jouer.golf/golfs-de-gadancourt-cergy-templiers-open-du-vexin-2021/

Le bulletin d’inscription est à renvoyer au Golf de Gadancourt, Chemin Rural N°10 – 95450 Gadancourt.

Le règlement se fait par chèque uniquement.

Pour tout renseignement complémentaire, et pour connaître les conditions de jeu, contactez l’accueil des golfs participants : Golf de Gadancourt, Golf de Cergy, Golf des Templiers.

contact@gardengolf-templiers.fr +33 3 44 08 73 72 https://jouer.golf/golf/ugolf-templiers/

