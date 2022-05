OPEN DU TC BASSAN Bassan Bassan Catégories d’évènement: Bassan

Hérault

OPEN DU TC BASSAN Bassan, 1 juin 2022, Bassan. OPEN DU TC BASSAN Bassan

2022-06-01 – 2022-06-18

Bassan Hérault Bassan Rendez-vous à l’Open du Tennis Club de Bassan.

Inscriptions sur Ten’Up ou par téléphone. Rendez-vous à l’Open du Tennis Club de Bassan.

Inscriptions sur Ten’Up ou par téléphone. +33 6 23 09 21 82 Rendez-vous à l’Open du Tennis Club de Bassan.

Inscriptions sur Ten’Up ou par téléphone. Bassan

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bassan, Hérault Autres Lieu Bassan Adresse Ville Bassan lieuville Bassan Departement Hérault

Bassan Bassan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassan/

OPEN DU TC BASSAN Bassan 2022-06-01 was last modified: by OPEN DU TC BASSAN Bassan Bassan 1 juin 2022 Bassan Hérault

Bassan Hérault