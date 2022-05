Open du Genevois Saint-Julien-en-Genevois Saint-Julien-en-Genevois Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Julien-en-Genevois

Open du Genevois Saint-Julien-en-Genevois, 29 juin 2022, Saint-Julien-en-Genevois. Open du Genevois Tennis Club 66 chemin du Loup Saint-Julien-en-Genevois

2022-06-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-13 21:00:00 21:00:00 Tennis Club 66 chemin du Loup

Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie Saint-Julien-en-Genevois Tournoi de tennis annuel du niveau débutant au niveau international. tc.st.julien@fft.fr Tennis Club 66 chemin du Loup Saint-Julien-en-Genevois

dernière mise à jour : 2022-05-04 par Office de Tourisme des Monts de Genève

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Julien-en-Genevois Autres Lieu Saint-Julien-en-Genevois Adresse Tennis Club 66 chemin du Loup Ville Saint-Julien-en-Genevois lieuville Tennis Club 66 chemin du Loup Saint-Julien-en-Genevois Departement Haute-Savoie

Open du Genevois Saint-Julien-en-Genevois 2022-06-29 was last modified: by Open du Genevois Saint-Julien-en-Genevois Saint-Julien-en-Genevois 29 juin 2022 Haute-Savoie Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie