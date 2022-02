Open DIY / Création autour du fil La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

La CLEF, le mercredi 9 mars à 19:00

Besoin d’aide pour concevoir vos propres créations ? Ce RDV autour des fils, aiguilles et autres textiles laisse libre court à votre imagination débordante et à votre créativité. Que vous soyez amateur ou spécialiste, venez vivre un moment convivial, composé d’échanges et de partage d’astuces entre passionnés. N’oubliez pas d’apporter votre matériel ! **Plus d’infos** [[animation@laclef.asso.fr](mailto:animation@laclef.asso.fr)](mailto:animation@laclef.asso.fr) Mélanie / Constance

Entrée libre

Couture, tricot, broderie, customisation… le DIY, ça vous tente ? La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

