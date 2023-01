Open de Twirling Bâton Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 8 Twirling bâton et pompons.

Début de la compétition dès 08h.

Catégories : poussins à seniors.



Le twirling bâton (ou simplement twirling) est une discipline sportive associant la manipulation d’un bâton, des mouvements de gymnastique, des techniques de jonglage et de la danse. Le Twirling Club de Martigues vous invite au Gymnase des Salins pour la compétition annuelle « Open ». L’occasion de soutenir l’équipe locale ! twirlingclubmartegal@yahoo.com +33 6 23 81 46 18 Canto Perdrix Avenue Julien Olive Martigues

