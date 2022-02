OPEN DE TENNIS DE MONTRABE domaine de Montpin Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du vendredi 15 avril au samedi 7 mai à domaine de Montpin

Catégories : * Messieurs en Open et + 45 ans * Dames en Open et + 35 ns * Jeunes de 11 à 18 ans organisé par le Tennis Club de Montrabé domaine de Montpin rue Pasteur 31850 MONTRABE Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T18:00:00 2022-04-15T22:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T22:00:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T22:00:00;2022-04-18T18:00:00 2022-04-18T22:00:00;2022-04-19T18:00:00 2022-04-19T22:00:00;2022-04-20T18:00:00 2022-04-20T22:00:00;2022-04-21T18:00:00 2022-04-21T22:00:00;2022-04-22T18:00:00 2022-04-22T22:00:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T22:00:00;2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T22:00:00;2022-04-25T18:00:00 2022-04-25T22:00:00;2022-04-26T18:00:00 2022-04-26T22:00:00;2022-04-27T18:00:00 2022-04-27T22:00:00;2022-04-28T18:00:00 2022-04-28T22:00:00;2022-04-29T18:00:00 2022-04-29T22:00:00;2022-04-30T09:00:00 2022-04-30T22:00:00;2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T22:00:00;2022-05-02T18:00:00 2022-05-02T22:00:00;2022-05-03T18:00:00 2022-05-03T22:00:00;2022-05-04T18:00:00 2022-05-04T22:00:00;2022-05-05T18:00:00 2022-05-05T22:00:00;2022-05-06T18:00:00 2022-05-06T22:00:00;2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T22:00:00

