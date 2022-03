Open de Tennis Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Open de Tennis Argenton-sur-Creuse, 17 mars 2022, Argenton-sur-Creuse. Open de Tennis Argenton-sur-Creuse

2022-03-17 07:00:00 – 2022-04-04 18:00:00

Argenton-sur-Creuse Indre Le club de Tennis d’Argenton sur Creuse est connu dans tout l’hexagone pour son grand tournoi qui se déroule chaque année la dernière quinzaine de mars et la première semaine d’ avril. Open de Tennis de l’USA Tennis +33 6 40 50 10 97 Le club de Tennis d’Argenton sur Creuse est connu dans tout l’hexagone pour son grand tournoi qui se déroule chaque année la dernière quinzaine de mars et la première semaine d’ avril. ©club usa argenton

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Argenton-sur-Creuse Departement Indre

Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse/

Open de Tennis Argenton-sur-Creuse 2022-03-17 was last modified: by Open de Tennis Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 17 mars 2022 Argenton-sur-Creuse Indre

Argenton-sur-Creuse Indre