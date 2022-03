Open de soft volley 4X4 La Motte-de-Galaure La Motte-de-Galaure Catégories d’évènement: Drôme

2022-04-14 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-14 23:00:00 23:00:00

La Motte-de-Galaure Drôme La Motte-de-Galaure Un tournoi de découverte ouvert à tous. Venez essayer le soft volley, un ballon plus gros, plus souple, un filet plus bas. Plus de douceur , plus de plaisir ! Nous vous attendons nombreux , mais faites vite le nombre d’équipe est limité. volley2607@yahoo.fr La Motte-de-Galaure

Drôme

