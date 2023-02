Open de la Terre du Milieu Arténium de Ceyrat Ceyrat Clermont Auvergne Tourisme Ceyrat Catégories d’Évènement: Ceyrat

Puy-de-Dôme

Open de la Terre du Milieu Arténium de Ceyrat, 12 février 2023, Ceyrat Clermont Auvergne Tourisme Ceyrat. Open de la Terre du Milieu 4 parc de l’Artière Arténium de Ceyrat Ceyrat Puy-de-Dome Arténium de Ceyrat 4 parc de l’Artière

2023-02-12 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-12 20:00:00 20:00:00

Arténium de Ceyrat 4 parc de l’Artière

Ceyrat

Puy-de-Dome Ceyrat Puy-de-Dôme L’association Roundnet Clermont-Ferrand organise un tournoi national indoor de roundnet. Ce sport en plein essor est très ludique. Le samedi se dérouleront les matchs féminin et masculin et le dimanche la compétition mixte. roundnet.clermontferrand@gmail.com +33 6 67 11 99 10 Arténium de Ceyrat 4 parc de l’Artière Ceyrat

dernière mise à jour : 2023-02-07 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Ceyrat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Ceyrat Adresse Ceyrat Puy-de-Dome Clermont Auvergne Tourisme Arténium de Ceyrat 4 parc de l'Artière Ville Ceyrat Clermont Auvergne Tourisme Ceyrat lieuville Arténium de Ceyrat 4 parc de l'Artière Ceyrat Departement Puy-de-Dome

Ceyrat Ceyrat Clermont Auvergne Tourisme Ceyrat Puy-de-Dome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ceyrat-clermont-auvergne-tourisme-ceyrat/

Open de la Terre du Milieu Arténium de Ceyrat 2023-02-12 was last modified: by Open de la Terre du Milieu Arténium de Ceyrat Ceyrat 12 février 2023 4 parc de l'Artière Arténium de Ceyrat Ceyrat Puy-de-Dome Arténium de Ceyrat Ceyrat Ceyrat, Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Tourisme Puy-de-Dôme

Ceyrat Clermont Auvergne Tourisme Ceyrat Puy-de-Dome