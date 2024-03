Open de Golf de Bretagne Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André, jeudi 20 juin 2024.

Open de Golf de Bretagne Rue de la Plage des Vallées Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Le tournois d’envergure internationale accueille parmi les meilleurs joueurs européens sur le parcours à la vue imprenable, notamment sur le célèbre trou n° 11 le long de la plage de Nantois. Cette année, des animations pour les jeunes sont au programme avec l’opération scolaire et l’opération école de golf. Profitez de points de vus magnifiques en famille ou entre amis, face à la mer, des espaces conviviaux pour se restaurer et boire un verre au soleil, dans une ambiance musicale et conviviale.

Accueil des spectateurs par l’Amicale Laïque de Pléneuf-Val-André et tenue d’un stand buvette / restauration sur le début parcours. .

Début : 2024-06-20

fin : 2024-06-23

Rue de la Plage des Vallées Golf Bluegreen

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Open de Golf de Bretagne Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André