Open de France de sabre laser Stade Charlety, 26 mai 2023, Paris.

Du vendredi 26 mai 2023 au samedi 27 mai 2023 :

Tout public. payant

Le stade Charlety s’apprête à accueillir les fans de Stars Wars armés de leurs sabres lasers pour un week end tant attendu. Chaque année, le rendez-vous rassemble des centaines d’adeptes !

Après une édition 2022 qui a réunie plus de 1000 personnes, le Stade

Charléty s’apprête de nouveau à accueillir les

compétiteurs d’un sport pas comme les autres, qui ne cesse

pourtant, d’année en année, de séduire de nouveaux pratiquants.es : le sabre laser ! 72 combattant.es vont venir

s’affronter dans l’arène pour 2 jours de combats, avec à la clé, le titre de

champion. Pour célébrer cette 6ème rencontre, l’Open

de France, plus grand tournoi sportif dédié à la discipline,

s’entoure de personnalités de choix qui soutiennent l’événement :

Les comédiens Tim D. Rose (AKA le

cultissime Amiral Ackbar) et la comédienne de doublage Olivia

Luccioni, 2 icônes de l’univers Star Wars™, seront de

la partie pour rencontrer le public et faire de l’Open de France de Sabre Laser

un événement sportif et pop-culturel incontournable de ce printemps à

Paris. L’influenceur et créateur de contenus Terry

Ltam sera quant à lui le parrain de cette 6e édition.

Stade Charlety 99 Bd Kellermann 75013 Paris

