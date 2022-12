Open de France de Polo Apremont, 1 septembre 2023, Apremont Apremont.

Open de France de Polo

27 Rue de Verneuil Apremont Oise

2023-09-01 – 2023-09-17

Apremont

Oise

Apremont

Créé au début de ce siècle, l’Open de France mixte est un titre que les grands professionnels français, européens et argentins tiennent à inscrire à leur palmarès.

Joueurs de l’Open d’Argentine, vainqueurs et joueurs des plus grands tournois internationaux. Chaque saison, le plateau de l’Open de France est d’une qualité exceptionnelle.

Chantilly recevra 16 équipes internationales, durant trois semaines, avec des têtes d’affiche prestigieuses du circuit international, nos meilleurs joueurs Français et plus de 1000 chevaux sur le site.

L’Open de France – ou plutôt « les » Opens puisque désormais, il en existe une version féminine – sont l’apothéose de la saison française de polo. Un show à ne pas manquer.

+33 3 44 64 04 32 https://www.poloclubchantilly.com/saison2023

Apremont

