Open de France de Polo Apremont, 2 septembre 2022, Apremont.

Open de France de Polo Apremont

2022-09-02 – 2022-09-18

Apremont 60300

L’Open de France : un festival sportif très international !

L’Open de France Engel & Völkers est l’apothéose de la saison française de polo. Créé au début de ce siècle, ce tournoi mixte, est désormais un titre que les grands professionnels français et argentins tiennent à inscrire à leur palmarès. Les meilleurs joueurs professionnels français, européens, ainsi que les figures emblématiques du polo argentin, s’affronteront du 2 au 18 septembre au Polo Club du Domaine de Chantilly avec plus de 12 équipes rassemblées sur le site de la Ferme d’Apremont et 800 chevaux.

+33 3 44 64 04 32 https://www.poloclubchantilly.com/

Apremont

dernière mise à jour : 2022-04-25 par