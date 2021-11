Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Open de France de Bodyboard Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Open de France de Bodyboard Capbreton, 5 novembre 2021, Capbreton. Open de France de Bodyboard Plage des Océanides Allée des Ortolans Capbreton

2021-11-05 09:00:00 – 2021-11-07 18:00:00 Plage des Océanides Allée des Ortolans

Capbreton Landes Capbreton L’Open de France de Bodyboard, dernière compétition fédérale de l’année, se tiendra sur un des spots mythique du sud des Landes, et regroupera les meilleurs riders français. Organisé par le Santocha Surf Club pour promouvoir ce sport, après l’ouverture d’une nouvelle section Bodyboard depuis janvier 2021.

Confirmation du lancement de la compétition deux jours avant l’évènement. Remise des prix le dernier jour de compétition après les finales.

Catégories : Open, Ondines Open, Espoirs (moins de 18 ans), Drop Knee L’Open de France de Bodyboard, dernière compétition fédérale de l’année, se tiendra sur un des spots mythique du sud des Landes, et regroupera les meilleurs riders français. Organisé par le Santocha Surf Club pour promouvoir ce sport, après l’ouverture d’une nouvelle section Bodyboard cette année. L’Open de France de Bodyboard, dernière compétition fédérale de l’année, se tiendra sur un des spots mythique du sud des Landes, et regroupera les meilleurs riders français. Organisé par le Santocha Surf Club pour promouvoir ce sport, après l’ouverture d’une nouvelle section Bodyboard depuis janvier 2021.

Confirmation du lancement de la compétition deux jours avant l’évènement. Remise des prix le dernier jour de compétition après les finales.

Catégories : Open, Ondines Open, Espoirs (moins de 18 ans), Drop Knee SurfingFrance

Plage des Océanides Allée des Ortolans Capbreton

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Plage des Océanides Allée des Ortolans Ville Capbreton lieuville Plage des Océanides Allée des Ortolans Capbreton