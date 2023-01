OPEN DE FLÉCHETTES Legé Legé Legé Catégories d’Évènement: Legé

Loire-Atlantique

OPEN DE FLÉCHETTES Legé, 10 février 2023, Legé Legé. OPEN DE FLÉCHETTES 2 Rue Sainte-Marie Legé Loire-Atlantique

2023-02-10 – 2023-02-10 Legé

Loire-Atlantique Legé Vendredi 10 février – individuel – à partir de 19h30 -10 €

Samedi 11 février – en équipe – à partir de 9h – 40€

Dimanche 12 février – en doublette – à partir de 09h- 20€ Open sud cible électronique – Bar et Restauration sur place les400lapins.44@gmail.com +33 2 28 91 56 89 Legé

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Legé, Loire-Atlantique Autres Lieu Legé Adresse 2 Rue Sainte-Marie Legé Loire-Atlantique Ville Legé Legé lieuville Legé Departement Loire-Atlantique

Legé Legé Legé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege-lege/

OPEN DE FLÉCHETTES Legé 2023-02-10 was last modified: by OPEN DE FLÉCHETTES Legé Legé 10 février 2023 2 Rue Sainte-Marie Legé Loire-Atlantique Legé Legé Loire-Atlantique Loire-Atlantique

Legé Legé Loire-Atlantique