Open de Caen Caen, 14 décembre 2021, Caen.

Open de Caen rue Joseph Philippon Zénith de Caen Caen

2021-12-14 – 2021-12-17 rue Joseph Philippon Zénith de Caen

Caen Calvados

L’Open de tennis de Caen est de retour pour une nouvelle édition au Zénith de Caen.

L’un des plus grands tournois amateurs de tennis en France accueille aussi chaque année les stars de la balle jaune. Cette année, le tournoi masculin à l’honneur d’accueillir Ugo Humbert (25ème joueur mondial), David Goffin (33ème mondial) et Lucas Pouille.

Au programme, 4 jours de compétition avec une nouvelle fois l’open féminin et la présence notamment de l’estonienne Anett Kontaveit (20ème mondiale).

Retrouvez le programme complet et la billetterie en ligne sur le site officiel de l’Open.

© TC Caen

L’Open de tennis de Caen est de retour pour une nouvelle édition au Zénith de Caen.

L’un des plus grands tournois amateurs de tennis en France accueille aussi chaque année les stars de la balle jaune. Cette année, le tournoi masculin…

https://www.open-de-caen.com/

L’Open de tennis de Caen est de retour pour une nouvelle édition au Zénith de Caen.

L’un des plus grands tournois amateurs de tennis en France accueille aussi chaque année les stars de la balle jaune. Cette année, le tournoi masculin à l’honneur d’accueillir Ugo Humbert (25ème joueur mondial), David Goffin (33ème mondial) et Lucas Pouille.

Au programme, 4 jours de compétition avec une nouvelle fois l’open féminin et la présence notamment de l’estonienne Anett Kontaveit (20ème mondiale).

Retrouvez le programme complet et la billetterie en ligne sur le site officiel de l’Open.

© TC Caen

rue Joseph Philippon Zénith de Caen Caen

dernière mise à jour : 2021-10-25 par