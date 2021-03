Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Finistère, Locmaria-Plouzané Open de Bodyboard Locmaria-Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Locmaria-Plouzané

Open de Bodyboard, 13 mai 2021-13 mai 2021, Locmaria-Plouzané. Open de Bodyboard 2021-05-13 08:00:00 – 2021-05-16 19:00:00

Locmaria-Plouzané Finistère Locmaria-Plouzané L’open de Bodyboard est l’occasion de réunir les meilleurs bodyboardeurs français le temps d’un week-end dans un cadre exceptionnel. En espérant que les vagues soient au rendez-vous , un spectacle aquatique de qualité est attendu. minousurfclub@yahoo.fr +33 7 86 18 60 30 https://www.minousurfclub.fr/ L’open de Bodyboard est l’occasion de réunir les meilleurs bodyboardeurs français le temps d’un week-end dans un cadre exceptionnel. En espérant que les vagues soient au rendez-vous , un spectacle aquatique de qualité est attendu.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locmaria-Plouzané Autres Lieu Locmaria-Plouzané Adresse Ville Locmaria-Plouzané