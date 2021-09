Vichy Chalet des Roses Allier, Vichy Open Day – Chalet des Roses de Vichy Chalet des Roses Vichy Catégories d’évènement: Allier

Chalet des Roses, le dimanche 19 septembre à 14:00

[[https://www.chaletdesroses-vichy.com/visiter/](https://www.chaletdesroses-vichy.com/visiter/)](https://www.chaletdesroses-vichy.com/visiter/) ouverture des portes à 14h. Fasicule descriptif offert. pas d’inscription préalable. Vous pourrez admirer pendant votre visite les créations en tissus de Valérie Thomas (atelier Les Leprechaums) sur le thème de l’eau et des thermes.

Entrée libre sans inscription.

Visite libre du Chalet des Roses et de son jardin Chalet des Roses 101 boulevard des Etats-Unis 03200 VICHY Vichy Allier

