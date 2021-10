Saint-Germain-en-Laye La CLEF Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Open Dance / Scène ouverte La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

La CLEF, le jeudi 9 décembre à 19:00

Amateurs et autres passionnés de danse, on vous attend sur la piste du hall pour partager vos créations chorégraphiques, freestyles, improvisations… Ce temps de découverte et d’échanges permet à chacun de s’exprimer librement. **Plus d’infos** Mélanie / Constance [[animation@laclef.asso.fr](mailto:animation@laclef.asso.fr)](mailto:animation@laclef.asso.fr)

Entrée libre

Chorégraphies, danses, improvisations… la piste est à vous ! La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T19:00:00 2021-12-09T21:00:00

