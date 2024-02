Open d’Alsace de lancer de couteaux et de haches Dieffenbach-au-Val, samedi 7 septembre 2024.

140 cibles seront à disposition des sportifs et les épreuves de lancer se feront à la hache et au couteau sur des distances variables.

De nombreuses nationalités seront attendues pour cet événement qui s’inscrit comme une habitude pour les lanceurs de France et d’ailleurs.

Différentes techniques seront jugées et prises en compte, dont une épreuve de rapidité, de lancer sur cible en déplacement et une longue distance à la hache.

D’autres épreuves attendent les participants duels entre lanceurs / lancer de haches double / silhouettes couteaux et haches et bien d’autres à venir …

Les visiteurs auront l’occasion de s’essayer à la pratique du lancer de hache (enfants acceptés sous conditions) encadrée par nos lanceurs expérimentés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-09-08 18:00:00

36 chemin de Saint Maurice

Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est pascal.bebon@wanadoo.fr

