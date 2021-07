Grenoble French Tech in the Alps Grenoble Grenoble, Isère Open courses in the Alps : l’informatique quantique French Tech in the Alps Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Un open course proposé par Bruno Fedrici* Comment fonctionne cette technologie ? Où en est-on de son développement ? Combien de temps faut-il encore attendre avant d’en bénéficier ? L’Open course « Informatique quantique » a pour objectif de répondre à ces questions en fournissant aux participants une vision à 360 degrés de ce nouveau domaine en plein essor. *Bruno Fédrici est titulaire d’un doctorat en ingénierie quantique et d’un diplôme d’université en transformation numérique des organisations. Au cours des 3 dernières années, ses activités de consultant l’ont amené à introduire l’informatique quantique auprès de dirigeants et responsables techniques de grandes entreprises. Bruno enseigne également l’informatique quantique en cursus ingénieur à CPE Lyon et à l’INSA Lyon. Le programme est proposé par le Campus Numérique in the Alps (organisme de formation) et la French Tech in the Alps (réseau d’entreprises). Le format de “cours ouvert” se veut inclusif et accessible au plus grand nombre. Les cours portent sur des sujets liés au numérique et ou à l’innovation et sont sans pré-requis de niveau. Chaque cours est gratuit !

L’informatique quantique promet de révolutionner les usages dans les prochaines années en augmentant sensiblement la puissance de calcul à disposition. Qu’en est-il ? French Tech in the Alps Grenoble 16 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère

