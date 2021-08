Cran-Gevrier Les Papeteries Cran-Gevrier, Haute-Savoie Open Courses in the Alps : Le SEO : découvrez les fondamentaux Les Papeteries Cran-Gevrier Catégories d’évènement: Cran-Gevrier

Les Papeteries, le jeudi 2 septembre à 18:00

Un open course proposé par Geoffrey Leroy* Vous voulez que votre contenu ressorte sur les moteurs de recherche ? Vous voulez que les clients vous trouvent ? Vous ne voulez pas être noyé face aux géants ? Cet Open courses in the Alps est alors fait pour vous ! À la fin du cours vous aurez appris : à trouver les (bons) mots-clefs ; à rédiger du (bon) contenu optimisé au référencement naturel, à utiliser les (bons) réseaux pour partager votre sites. Et bien entendu, Geoffrey sera là pour échanger avec vous sur votre problématique à la fin du cours. *Geoffrey Leroy est responsable web et fondateur chez Canefora, il accompagne les TPE/PME à prendre en main leur communication sur internet.

Libre sur inscription

