le jeudi 18 novembre à 12:00

La cybersécurité est l’affaire de tous. Une présentation des différentes attaques ainsi que des cas pratiques seront réalisés, et cela dans l’objectif de démontrer techniquement la faisabilité des attaques. Enfin, un ensemble de bonnes pratiques de sécurité sera présenté pour permettre de pallier aux problèmes abordés. Un open course proposé par Axel Abattu, responsable de l’activité Cybersécurité à Esynov, ainsi que responsable du plateau NumericLab, nouvelles techniques du numérique et de la cybersécurité à l’ESISAR.

Sur inscription

Le Moulin Digital / lieu totem French Tech in the Alps Valence-Romans 8 avenue de la gare, alixan Alixan Drôme

2021-11-18T12:00:00 2021-11-18T14:00:00

