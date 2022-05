Open C’Chartres tennis 2022, 10 juin 2022, .

Open C’Chartres tennis 2022

2022-06-10 – 2022-07-03

La compétition, classée en niveau de première catégorie, se déroulera uniquement sur les courts en terre battue, dont la qualité et l’entretien du revêtement ont permis au club de bénéficier du label Club Roland-Garros.

L’Open C’Chartres Tennis est ouvert à tous et ne tient pas compte du niveau ou du classement de chacun. Les rencontres se disputeront en soirée la semaine et sur toute la journée le week-end avec, en clôture, les phases finales du 1er au 3 juillet. Au programme : simple messieurs, simple dames et double messieurs.

Le club chartrain organise son traditionnel tournoi, rebaptisé Open C’Chartres Tennis, du 10 juin au 3 juillet, aux Grands‑Prés.

cchartrestennis@gmail.com +33 2 37 21 54 00

