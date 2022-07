OPEN CAVES – CAPDEPON

OPEN CAVES – CAPDEPON, 13 juillet 2022, . OPEN CAVES – CAPDEPON



2022-07-13 19:30:00 – 2022-07-13 23:00:00 Bio Attitude.

Soirée musicale sur le thème de nos nouvelles cuvées bio de 19h30 à 23h.

Restauration sur place avec des produits locaux. +33 4 68 69 51 81 dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville