Open Capfinances Kindarena Rouen, samedi 13 avril 2024.

Open Capfinances Kindarena Rouen Seine-Maritime

Vendredi

Du 13 au 21 avril, participez à l’un des événements sportifs les plus attendus de l’année à Rouen la coupe mondiale de tennis féminin de l’Open Capfinances ! Un tournoi qui s’inscrit dans le top 50 des mondiaux et dans le top 20 des tournois Européens. Au total, 32 joueuses internationales, parmi elles, les meilleures joueuses françaises et de nombreuses joueuses top niveau, telle que Naomie Osaka, viendront s’affronter au Kindarena avant les tournois de Madrid et Rome qui précèdent l’incontournable Grand Chelem de la Porte d’Auteuil, Roland-Garros.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-21

Kindarena 40 Rue de Lillebonne

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

