OPEN CAGE – COMPAGNIE HORS SURFACE, 6 mai 2021-6 mai 2021, Le Mans.

OPEN CAGE – COMPAGNIE HORS SURFACE 2021-05-06 – 2021-05-06 Palais des Congrès et de la Culture 2 Rue d’Arcole

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de la saison Le Mans fait son Cirque 2020-2021. Folle gravité. Cette pièce de cirque nous plonge dans la folie d’un homme pour qui tout a basculé. Les hallucinations, les désirs se mélangent au réel et tout devient alors possible. Un trampoline, des cordes, et bien plus que ça. Une cage. Ouverte, à condition qu’on en trouve la porte. La liberté, au nom de laquelle il faut se battre, de tout son corps offert à l’apesanteur. Un spectacle où les barrières mentales s’incarnent pour mieux dévoiler la capacité illimitée des personnages à se réinventer. Tout public, à partir de 6 ans. 1h.

Dans le cadre de la saison Le Mans fait son Cirque 2020-2021. Folle gravité. Cette pièce de cirque nous plonge dans la folie d’un homme pour qui tout a basculé. Les hallucinations, les désirs se mélangent au réel et tout devient alors possible. Un trampoline, des cordes, et bien plus que ça. Une cage. Ouverte, à condition qu’on en trouve la porte. La liberté, au nom de laquelle il faut se battre, de tout son corps offert à l’apesanteur. Un spectacle où les barrières mentales s’incarnent pour mieux dévoiler la capacité illimitée des personnages à se réinventer. Tout public, à partir de 6 ans. 1h.