OPEN BEACH VOLLEY Poste de secours n°1 Gruissan, dimanche 18 août 2024.

OPEN BEACH VOLLEY Poste de secours n°1 Gruissan Aude

Dès l’aube, la plage s’éveille au rythme des ballons qui s’envolent, des équipes qui se forment et de l’excitation qui monte. Avec une centaine d’équipes en lice, réparties dans trois tournois distincts masculin, féminin et mixte l’Open Beach Volley de Gruissan promet une journée riche en défis et en émotions. La compétition se déploie sur une trentaine de terrains, avec le challenge Pépy pour les hommes, le Puig Arjona pour les femmes, et le Jean Julia pour les équipes mixtes. Les finales, prévues en fin d’après-midi, promettent des moments intenses et mémorables, suivies de près par les remises de récompenses en début de soirée.

Outre le jeu, la journée est ponctuée de moments de détente et de convivialité, avec de la restauration rapide disponible sur place pour recharger les énergies. L’Open Beach Volley à Gruissan est plus qu’un tournoi; c’est une célébration de l’esprit sportif, de l’amitié et de l’été.

Les pieds dans le sable, le soleil caressant votre peau, vous vivez aux premières loges des échanges spectaculaires, des plongeons héroïques et des smashes puissants. Cet événement estival est une invitation à tous les amateurs de volley et d’émotions fortes à célébrer les valeurs du sport.

L’Open Beach Volley souligne une fois de plus l’engagement de Gruissan à promouvoir le sport, offrant aux athlètes et aux spectateurs une expérience inoubliable au cœur d’un environnement dynamique. Venez découvrir l’essence même de Gruissan, où chaque grain de sable raconte une histoire de défi !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18

fin : 2024-08-18

Poste de secours n°1 Avenue des Aigrettes

Gruissan 11430 Aude Occitanie volley.gruissan@wanadoo.fr

L’événement OPEN BEACH VOLLEY Gruissan a été mis à jour le 2024-03-29 par A.D.T. de l’Aude / OT Gruissan