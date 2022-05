Open Air Tribute Rock Festival, 3 juin 2022, .

Open Air Tribute Rock Festival

2022-06-03 19:45:00 – 2022-06-06 23:00:00

EUR 3 juin : Strange Kind of Woman – Tribute DEEP PURPLE (Italie) – Guest : LJ & The Rods (19h45)

4 juin : The Floydians – Tribute PINK FLOYD (Italie), avec la participation du choeur d’enfants du Collège Victor Hugo – Guest : Mossa & Zoha (19h45)

5 juin : Help ! – Tribute THE BEATLES (Croatie) – Guest : Jungle Revival Tribute Creedence Clealrwater Revival (19h45)

6 juin : Tribute U2 (Autriche) – Guest : Los Disidentes Del Sucio Motel (19h45).

Ouverture du site à 18h45.

STRANGE KIND OF WOMEN, THE FLOYDIANS, HELP ! TRIBU2, vous connaissez ? Vous auriez aimé assister à un concert de DEEP PURPLE, PINK FLOYD, THE BEAT-LES dans les années 70 ou encore U2 dans les années 80 ? Le TRIBUTE ROCK FESTIVAL 2022 vous permettra de réaliser ce rêve fou

