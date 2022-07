Open Air SSB – Les Schatzi + DJ Nico Brumath Brumath Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Brumath

Open Air SSB – Les Schatzi + DJ Nico Brumath, 30 juillet 2022, Brumath. Open Air SSB – Les Schatzi + DJ Nico

Complexe sportif Rémy Huckel Brumath Bas-Rhin

2022-07-30 18:00:00 – 2022-07-30 Brumath

Soirée dansante et concert avec les SCHATZI à l'occasion des 100 ans de la SSB. Venez fêter cet anniversaire jusqu'au milieu de la nuit !

+33 7 72 06 78 73

