Open Air Rock n’ Folk Schwindratzheim, samedi 24 août 2024.

Open Air Rock n’ Folk Schwindratzheim Bas-Rhin

Concert de musique rock, pop et folk à l’occasion de l’Open Air by AIPZ. Plus d’informations à venir sur la programmation. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 18:00:00

fin : 2024-08-24 23:30:00

Route de Mutzenhouse

Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est contact@aipz.fr

L’événement Open Air Rock n’ Folk Schwindratzheim a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg