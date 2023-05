Mix Open Air Electro Open air: Quai des célestins, 21 juin 2023, Paris.

Mix Open Air Electro Mercredi 21 juin, 19h00 Open air: Quai des célestins

L’été pointe le bout de son nez, les quais se remplissent alors que la golden hour s’installe. Il fait bon. Bref, c’est l’heure de la fête de musique et de t’ambiancer sur les quais, au rythme d’un bon dj set.

Alors rdv le 21 juin, Quai des céléstins, pour un mix éléctro, house, techno, disco…pour te requinquer avant l’arrivée du we !

Pour en découvrir plus sur la vibe : https://soundcloud.com/berenice-moine

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

Bérénice Moine