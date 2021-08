Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris Open Air Petite Ceinture Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Open Air Petite Ceinture Le Hasard Ludique, 28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 12h à 22h

gratuit

Provocative Women for Music, branche féministe du média PWFM, vient mettre le feu sur les rails de la Petite Ceinture au Hasard Ludique ! Programmation 100% féminine, marché de créateurs·rices et activités en tout genre, rencontres et discussions, c’est le programme qui vous attend ! PROGRAMMATION Tremplin réservé aux artistes de genre féminin (inscriptions ouvertes dès le mardi 3 août) Tatyana Jane Bambi secret guest – TBA Événements -> Fête / Parade Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)

Contact :Le Hasard Ludique https://www.facebook.com/events/193425366133867 https://www.facebook.com/events/193425366133867 Événements -> Fête / Parade Solidaire;Insolite;Musique;Plein air

Date complète :

2021-08-28T12:00:00+02:00_2021-08-28T22:00:00+02:00

Le Hasard Ludique

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris